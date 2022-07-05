КАЛИНИНГРАД, 5 июл — ПРАЙМ. Калининград подготовил "крайний ответ" на блокировку транзита со стороны ЕС, рассказал РИА Новости глава региона Антон Алиханов.

"Если они декларируют это и собираются это делать, у нас есть и крайний ответ экономического рода. Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее", — заявил он РИА Новости.

Алиханов отметил, что не хотел бы вступать в такое "соревнование" и надеется на "благоразумие" европейских властей. Он подчеркнул, что ЕС, блокируя транзит, действует вражеским образом и ухудшает жизнь миллиона человек.

"Вы, европейцы, ставите нас в условия, ограничивающие наши гуманитарные, в том числе, возможности, существование нормальное. Вы ухудшаете нам ситуацию с точки зрения инфляционного давления. Вы зачем это делаете? Вы просто действуете вражеским образом, ухудшая жизнь миллиона с лишним человек", — подчеркнул губернатор.

По словам Алиханова, попытки европейцев "экономически задушить" Калининград сводят на нет добрососедские отношения. Адиханов назвал заявления о транзите для обхода санкций "ересью"

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.

В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на решения Вильнюса.