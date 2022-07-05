БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Постоянные представители стран НАТО в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы альянса.

"Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", — сообщается в публикации.

После подписания протоколы будут направлены для ратификации всеми членам НАТО, процедура может занять несколько месяцев.

Как отметил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, теперь Швеция и Финляндия будут считаться приглашенными странами и смогут участвовать в работе НАТО.