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Постпреды НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии
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Постоянные представители стран НАТО в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы альянса... ПРАЙМ, 05.07.2022
экономика, мировая экономика, новости, нато, швеция, финляндия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл — ПРАЙМ. Постоянные представители стран НАТО в присутствии министров иностранных дел Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении, говорится в заявлении пресс-службы альянса.
"Послы НАТО подписали в штаб-квартире во вторник 5 июля протоколы о присоединении Швеции и Финляндии в присутствии глав шведского и финского МИД Анн Линде и Пекки Хаависто", — сообщается в публикации.
После подписания протоколы будут направлены для ратификации всеми членам НАТО, процедура может занять несколько месяцев.
Как отметил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, теперь Швеция и Финляндия будут считаться приглашенными странами и смогут участвовать в работе НАТО.