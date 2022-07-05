СЕУЛ, 5 июл — ПРАЙМ. Потребительские цены в Южной Корее выросли в июне на 6% в годовом исчислении на фоне роста цен на энергоносители, что стало самым резким скачком с ноября 1998 года, показали данные Статистического управления Южной Кореи. Немецкий экономист назвал главного виновника необычайно высокой инфляции

"По сравнению с июнем прошлого года цены на промышленные товары, услуги, сельхозпродукцию, электричество, газ и воду все выросли на 6%",- говорится в заявлении ведомства.

Это был самый высокий уровень инфляции с момента скачка на 6,8% в ноябре 1998 года, когда Южная Корея находилась под влиянием азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов.

В частности, в июне этого года индекс цен на товары первой необходимости показал рост на 0,8% по сравнению с маем и на 7,4% в сравнении с прошлым годом. Цены на еду выросли на 7,7% в годовом исчислении. Джонсон анонсировал крупнейшее за десятилетие снижение налогов

В мае общая инфляция в годовом исчислении составила 5,4%. Это демонстрирует, что она продолжает расти. Статистическое управление заявило, что инфляция в ближайшее время как ожидается, останется на уровне около 6%, но может достичь и 7%.

Как отмечает агентство Рёнхап, Южная Корея сталкивается с растущей инфляцией из-за растущих цен на энергоносители и перебоев в глобальных цепочках поставок, в том числе на фоне конфликта на Украине. Также инфляцию вызывает повышенный спрос на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса.