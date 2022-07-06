МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 0,2% по сравнению с апрелем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя на 0,4%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в мае вырос на 0,2%. Аналитики, напротив, ожидали снижения на 0,4%. В Евросоюзе розничные продажи в мае увеличились на 0,2% по сравнению с апрелем, а в годовом исчислении — на 0,8%.

Агентство также пересмотрело апрельские показатели для еврозоны: так, годовой рост розничных продаж в апреле в еврозоне на 3,9% пересмотрен до роста на 4%, а в месячном исчислении в апреле по сравнению с мартом показатель еврозоны был пересмотрен до снижения на 1,4% со снижения на 1,3%. Показатели ЕС остаются на уровне роста на 5% в годовом выражении и снижения на 1,3% в месячном.

Больше всего продажи в годовом выражении в мае выросли в Словении (+25%), Польше (+10,7%), Венгрии (+11,1%) и на Кипре (+17,5%). Снижение наблюдалось в Норвегии (-8,8%), Австрии (-6,4%) и Дании (-5,6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в мае сократился на 3,6%, в ЕС — на 2,6%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении увеличились в еврозоне и Евросоюзе на 2%.