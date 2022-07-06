МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Шри-Ланки Готабайя Раджапакса обсудил торгово-экономическое сотрудничество двух стран в области энергетики, сельского хозяйства и транспорта, сообщает пресс-служба Кремля. Шри-Ланка попросила Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", — отмечается в публикации.

Переговоры состоялись по инициативе ланкийской стороны, добавили в пресс-службе.

Раджапакса ранее сообщил, что попросил Путина открыть кредитную линию для импорта топлива, а также возобновить рейсы "Аэрофлота" в страну.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса,сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб – медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.

Россия и Шри-Ланка в 2022 году отмечают 65 лет установлению дипломатических отношений между двумя странами.