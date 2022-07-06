Путин направил соболезнования в связи с кончиной генсека ОПЕК
Путин направил соболезнования президенту Нигерии в связи с кончиной генерального секретаря ОПЕК
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в связи с кончиной генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо.
"Примите искренние соболезнования в связи с безвременной кончиной видного нигерийского государственного деятеля, генерального секретаря стран – экспортеров нефти Мохаммеда Баркиндо", — говорится в сообщении.
Российский лидер оценил работу Баркиндо в ОПЕК как "продолжительную и эффективную" и отметил его личный вклад в создание уникального механизма взаимодействия ОПЕК+.
По словам Путина, в России будут помнить Баркиндо "как настоящего друга нашей страны".
Мохаммед Баркиндо скончался около 23.00 (1.00 мск) 5 июля в возрасте 63 лет. Он занимал должность генсека ОПЕК в течение шести лет и стоял у истоков создания соглашения ОПЕК+ в 2016 году. Баркиндо оставалось работать на своем посту меньше месяца: с 1 августа его планово сменяет новый глава организации Хайтам аль-Гайс.
https://1prime.ru/world/20220706/837398823.html
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