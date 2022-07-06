МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Не смотря на то, что у российской экономики сейчас не самый лучший период, страна смогла избежать наихудшего сценария рецессии, который ей прогнозировали аналитики и экономисты, пишет американское агентство Bloomberg.

Главной причиной более мягкой рецессии в экономике стал рост добычи и экспорта полезных ископаемых, в том числе нефти и газа. За счет этого Россия частично нивелировала влияние от беспрецедентных антироссийских санкций.

Как поясняют аналитики банков JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc, прогнозы по спаду производства в России на текущий год необходимо скорректировать. Первый банк ожидает снижение на 3,5%, второй — на 5,5%. До этого они прогнозировали падение на 7% и 9,6% соответственно.

Если еще несколько месяцев назад экономисты предполагали, что Россию ждет "самый глубокий спад поколения", то сейчас они отмечают: на фоне санкционного давления российский промышленный сектор хотя и переживает не самые лучшие времена, но масштабы рецессии во многом удалось сдержать. Этому поспособствовали меры правительства по стабилизации курса рубля, а также большие объемы экспортных доходов страны.