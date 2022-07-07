МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Сообщение о планах властей Гамбурга ввести нормативы на пользование горячей водой для жителей из-за кризиса в энергетике страны разочаровало пользователей Reddit. Пользователи повергли критике правительство Германии в потакании Вашингтону и блоку НАТО.

По мнению комментаторов, в дефиците энергоресурсов виновата не Россия, а западные политические деятели.

Гамбург является вторым по величине городом ФРГ. И его власти ведут подготовку по нормированию горячей воды. Причина: усиление дефицита газа и рост цен на энергоносители, нетипичные для летнего периода.

Под статьей на Reddit пользователи оставили шквал комментариев:

Юзер redfashtankie1917 иронизирует, что не смотря на капитализм в стране, люди лишаются права выбора. "Никакой горячей воды".

Комментатор под ником LinkeRatte_ добавляет, что соперничество Европы с атомной энергетикой в совокупности с многолетним недофинансированием энергетического сектора их "кусает". Он обращает внимание на риторику политиков, которые предлагают простым гражданам "померзнуть в знак солидарности", однако сами в будущем отопительном сезоне мерзнуть не намереваются. "Либо нам просто не хватит газа, и весь газ получит тот, кто предложит самую высокую цену, либо же рабочий класс задавят ценами", — пишет пользователь.

Он вспомнил уместную для сложившейся ситуацию Карла Маркса из работы "Наемный труд и капитал": "В целом следует отметить, что в тех случаях, когда рабочие и капиталисты страдают в равной мере, рабочий страдает по самой своей сути, капиталист же — несет потери в прибылях к своему богатству".

Читатель Dgaruti в свою очередь вспоминает цитату одного миллионера. "Для нас наступили тяжелые времена, моей семье пришлось продать одну из своих яхт". "Этим все сказано", — добавил он.

Как пишет Splendiferitastic, практически все входящие в Евросоюз страны сами, добровольно, ставят себя в зависимость от одного пограничного конфликта.

"США вступают в конфронтацию с Китаем, вводят против него санкции, а мы радостно следуем их примеру", — продолжает переписку CS20SIX и отмечает, что хозяева из-за океана "как и раньше встречаются со своими китайскими коллегами на переговорах". В то же время ни один политик или чиновник Евросоюза либо отдельно взятой Германии на это не идет.

"А теперь мы блаженно профукали поставки энергоресурсов и как следствие — разрушили некоторые отрасли промышленности и в целом наше благосостояние. Как же я ненавижу все это", — добавляет CS20SIX и прогнозирует, что это только начало трудных времен и дальше будет еще хуже.