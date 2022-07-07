БАНГКОК, 7 июл — ПРАЙМ. G20 нужно прислушаться к единому солидарному голосу развивающихся стран при обсуждении вопроса о мировой продовольственной безопасности, заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди после двусторонних переговоров с главой МИД Китая Ван И. Индонезия поддерживает ООН в поставках продовольствия из России и Украины

"Единый солидарный голос развивающихся стран тоже нужен в усилиях по прекращению конфликта (на Украине) и реинтеграции украинского и российского экспорта продовольствия в глобальные цепочки поставок", — заявила глава внешнеполитического ведомства Индонезии, слова которой цитирует индонезийское национальное новостное агентство ANTARA.

Переговоры министров иностранных дел Индонезии и Китая прошли в четверг, на индонезийском острове Бали в первый день министерской встречи G20, который посвящен двусторонним контактам. В пятницу состоится общее совещание министров иностранных дел стран G20, на котором также будут присутствовать министры из стран, приглашенных в качестве гостей. Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в "двадцатке" и будет проводить саммит лидеров G20 на острове Бали в ноябре.

Позиция Индонезии, как председателя G20, по вопросу продовольственной безопасности была ранее изложена президентом Джоко Видодо, выступавшим в качестве гостя на саммите G7 в Германии: он выступил за реинтеграцию украинского и российского продовольственного экспорта в мировые цепочки поставок и призвал страны G7 четко разъяснить мировому сообществу, банкам, страховым фирмам и компаниям-перевозчиком, что ни российское продовольствие, ни российские удобрения не являются подсанкционными товарами и могут перевозиться без риска подпасть под действующие санкции против России.

В преддверии ноябрьского саммита G20 ряд западных правительств лоббировали Индонезию с целью убедить власти страны отозвать приглашение России на саммит в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине, однако правительство Индонезии отказалось это сделать, в порядке компромисса со странами Запада пригласив на встречу "двадцатки" в качестве гостя Украину, которая не входит в состав G20. Путин и Моди обсудили текущее положение дел на мировом рынке продовольствия

В министерской встрече "двадцатки" на Бали участвует российская делегация во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу выступит на министерской встрече G20 удаленно в режиме реального времени.