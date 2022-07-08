МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте до "C" с "CCC", не предоставляя прогноза, говорится в сообщении агентства. Агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг Казахстана

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены — на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-", рейтинг приоритетного необеспеченного долга — понижен до "C" с "CCC".

"Понижение рейтинга следует после объявления министерства финансов от 29 июня… о том, что платежи по евробондам к оплате в долларах США будут вместо этого проведены в белорусских рублях", — говорится в сообщении агентства.

Пресс-служба правительства республики в конце июня сообщила, что Белоруссия будет исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях. Минфин страны также уточнял, что Белоруссия на фоне проблем с осуществлением платежей по евробондам из-за санкций осуществила в июне выплаты по облигациям в белорусских рублях.

Как подчеркивалось, было решено в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета. Доступ к данным средствам был обеспечен для определенного эмиссионной документаций платежного агента — Citibank N.A. London Branch.