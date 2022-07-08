ТОКИО, 8 июл — ПРАЙМ. Мужчина напал на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления на улице японского города Нара, сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел около 11.30 (05.30 мск), во время нападения раздались два выстрела. Абэ госпитализировали без сознания, в процессе транспортировки его состояние стало критическим. Сейчас он находится в больнице Университета префектуры Нара.

Уточняется, что в экс премьера стреляли со спины, он получил ранения в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.

На месте покушения был задержан 40-летний Тэцуя Ямагами, он не оказывал сопротивления. Злоумышленник дал первые показания и сказал, что был "недоволен" экс-премьером и "хотел его убить".

Сейчас Ямагами арестован по обвинению в покушении на убийство. Японские СМИ сообщают, что в течение трех лет мужчина служил в морских силах самообороны страны.