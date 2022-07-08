МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон гонится за внешними эффектами, он держался за власть ради политической карьеры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Борис Джонсон объявил об уходе в отставку с поста премьера Великобритании

"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", — сказал он по итогам заседания глав МИД стран G20.

Министр подчеркнул, что британский премьер призывал изолировать Россию, а в итоге его самого изолировала собственная партия.

"Ушел — и ушел", — заключил Лавров.

В четверг Борис Джонсон на фоне правительственного кризиса обратился к стране и объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он призвал начать процесс выбора нового лидера Консервативной партии уже сейчас и пообещал поддержать своего преемника.