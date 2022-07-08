Лавров: Джонсона изолировала его собственная партия
Лавров: Джонсон призывал изолировать Россию, в итоге партия изолировала его самого
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон гонится за внешними эффектами, он держался за власть ради политической карьеры, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Джонсон всей своей деятельностью доказал, что это человек, который гонится прежде всего за внешними эффектами, держался за власть ради того, чтобы свою политическую карьеру всячески приподнимать", — сказал он по итогам заседания глав МИД стран G20.
Министр подчеркнул, что британский премьер призывал изолировать Россию, а в итоге его самого изолировала собственная партия.
"Ушел — и ушел", — заключил Лавров.
В четверг Борис Джонсон на фоне правительственного кризиса обратился к стране и объявил об уходе в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Он призвал начать процесс выбора нового лидера Консервативной партии уже сейчас и пообещал поддержать своего преемника.
https://1prime.ru/world/20220708/837422996.html
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