МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Германия долго была одной из звезд мировой экономики, а теперь фортуна может повернуться к ней спиной, и созданное послевоенными поколениями благополучие окажется под угрозой, пишет Reuters. В Германии допустили отмену занятий в школах и вузах из-за дефицита газа

На первый взгляд, экономический мотор Германии урчит, но начавшийся недавно разворот экспорта и резкое падение акций выдают глубоко укоренившиеся проблемы в самой многонаселенной и самой промышленно развитой стране Европы, — центральной опоре Европейского союза.

В мае импорт крупнейшей экономики Европы превысил экспорт впервые за тридцать лет, то есть с момента воссоединения Германии. Министр финансов Кристиан Линднер сравнил эти данные с "предупреждением о сокращении прибыли" — сообщением, которые компании рассылают акционерам, если их доходы не оправдают ожиданий. Превышение экспорта над импортом было основным фактором вхождения Германии в мировую экономическую элиту.

Всего за несколько недель до этого, когда Берлин приближался к ограничению потребления энергоносителей, акции крупнейших в стране Deutsche Bank и Commerzbank упали примерно на 12%. Регуляторы объяснили это падение опасениями за состояние экономики страны на фоне сокращения поставок газа из России, которые поддерживают промышленность, сказал информированный источник.

"Это действительно может стать началом периода ослабления для Германии", — сказал советник Министерства финансов Ахим Трюгер.

"Надо посмотреть на Германию как на единую модель и, наверное, настало время реалистично оценивать ее сильные и слабые стороны. Никто не совершенен", — добавил он.