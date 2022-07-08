МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Делегация из Шри-Ланки прибудет 10 июля в Россию для переговоров по вопросам экономического содействия, рассказал РИА Новости глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Делегация прибудет 10 июля", — заявил Кабулов.

Возглавит делегацию спецпредставитель президента Шри-Ланки, министр образования Сусил Премаджаянта.

При этом ланкийский ресурс ColomboPage сообщает, что в ходе визита будут затронуты вопросы поставок российских нефтепродуктов, газа, удобрений, а также возможность оказания финансовой помощи. Шри-Ланка попросила Путина открыть кредитную линию для импорта топлива

Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса ранее провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и попросил Москву открыть кредитную линию для импорта топлива, а также возобновить рейсы "Аэрофлота" в страну.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Дефицит иностранной валюты, возникший из-заограничения турпотока ввиду пандемии коронавируса, сделал невозможными закупки топлива в достаточном для страны объеме.

В понедельник власти Шри-Ланка на две недели запретили продажу топлива частным лицам, разрешив заправлять автомобили только основных служб — медиков, полиции и пожарных. Из-за продолжающихся проблем с топливом сотрудников государственных и частных секторов призвали подать заявку на работу на дому до 10 июля.