Безработица в США в июне сохранилась на уровне мая в 3,6% в соответствии с прогнозами
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МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне сохранилась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи, следует из данных министерства труда страны.
Показатель по безработице совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 268 тысяч.
https://1prime.ru/world/20220708/837428509.html
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