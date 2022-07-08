МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Безработица в США в июне сохранилась на уровне мая в 3,6%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 372 тысячи, следует из данных министерства труда страны.

Показатель по безработице совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 268 тысяч.