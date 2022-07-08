АФИНЫ, 8 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Греции в июне ускорилась до рекордных с ноября 1993 года 12,1% в годовом выражении, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Эксперты узнали, на какую инфляцию рассчитывают россияне

Последний раз инфляция была выше 12,0% в ноябре 1993 года, когда она составила 12,3%.

В июне 2022 года рост цен составил 12,1% по сравнению с июнем 2021 года, при этом в июне 2021 года инфляция составила 1,0% по сравнению с июнем 2020 года. По сравнению с маем этого года цены в июне выросли на 1,6%, сообщил Elstat.

В июне по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года самый большой рост цен был в энергетике — на природный газ (117,7%), электроэнергию (70,4%), солярку для отопления (65,1%), горюче-смазочные материалы (45,6%) и твердое топливо (8,2%).

По сравнению с маем этого года газ подешевел на 7,5%, электричество подешевело на 5,4%, а бензин подорожал на 8,1%. Мировые цены на продовольствие снижаются третий месяц подряд

Что касается продуктов, за год выросли цены на масла и жиры (24,9%), мясо в целом (14,9%), овощи (11,3%), свежие фрукты (9,3%), молочные продукты и яйца (15,5%), хлеб и крупы (15,9%), кофе, какао, чай (8,6%), рыбу (4,5%), сахар, шоколад, конфеты, мороженое (4,4%).

Подержанные автомобили подорожали на 15,9%, новые автомобили — на 12,2%.

Пассажирские авиаперевозки подорожали на 48,5%, морские пассажирские перевозки — на 20,4%, поездки на такси стали дороже на 32,9%. Размещение в отелях стало дороже на 27,7%, говорится в данных статистической службы.

Подешевели телефонное оборудование мобильных телефонов (-9,7%), услуги телефонной связи (-2,1%), книги (-2,1%).