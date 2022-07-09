МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине в 2022 году достигнет рекордных для страны в текущем столетии 76%, это самый высокий показатель в регионе после Венесуэлы, следует из опроса, проведенного ЦБ страны среди экспертов. Инфляция в России в июне годовом выражении замедлилась до 15,9%

"Аналитики рынка спрогнозировали инфляцию на текущий год в размере 76%", — говорится в сообщении.

В следующем году рост потребительских цен в Аргентине, переживающей глубокий экономический кризис, составит, по оценкам, 64,6%, а в 2024 году снизится до 50,2%.

Инфляция в Аргентине в 2021 году достигла 50,9%, это один из самых высоких показателей в Латинской Америке.