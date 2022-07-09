МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Сближение России, Венесуэлы и других стран, страдающих от санкций Запада, необходимо для противодействия блокаде, заявил РИА Новости депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Чавес. Лавров отметил единство России и Венесуэлы в вопросе блокировки США активов

"В то время как некоторые страны, делающие ставку на путь войны, конфронтации и уничтожения, прилагают большие усилия, чтобы изолировать и блокировать нас, с политической и дипломатической точки зрения правильно сближаться", — сказал Чавес, член правящей Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV).

Министр иностранных дел Венесуэлы Карлос Фариа в ходе недавнего визита в Россию подчеркнул необходимость дальнейшего углубления экономических отношений обеих стран и заверил, что они ищут пути решения проблем с платежными механизмами.

По мнению Чавеса, самый безопасный способ уклониться от санкций США, Канады и Евросоюза для таких стран как Китай, Венесуэла и Иран — разработать совместную программу действий, которая смягчит последствия блокады.

"И Россия, и Венесуэла, и Китай, и другие страны направляют свои усилия на укрепление международного мира и всего, что способствует обеспечению мира (…), на установление соглашений и союзов с целью оптимизации альтернативных финансовых систем (…) мы считаем, что это должно быть частью нашей повестки", — добавил Чавес.

С 2017 года США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 500 санкционных мер, действующих до сих пор. Россия подвергается санкционному давлению с 2014 года, а после начала специальной военной операции на территории Украины стала лидером по числу ограничительных мер в отношении отраслей, компаний и физических лиц.

В этом контексте, по словам собеседника агентства, Венесуэле и России необходимо проводить совместную политику по укреплению нефтехимической и энергетической отраслей, развивать академический, научный, культурный и медицинский обмен.

"Между Венесуэлой и Россией много совпадений, которые сегодня приближают нас к многополярному, многоцентричному миру, к общности судьбы и интересов, к взаимопониманию, к уважению международного права. В некотором роде этому способствуют те, кто стремится нас изолировать, ослабить и прикончить", — сказал Чавес.