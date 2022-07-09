МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. В условиях действия западных санкций, которые вызывают на мировом рынке перебои с поставками ресурсов, Россия открывает регулярное морское сообщение для поставок сырья в Китай и Индию, сообщает китайская The Global Times. В МИД оценили сотрудничество России и Китая в сфере рыбной промышленности

В "ответ на растущий спрос на бесперебойную и безопасную торговлю" российская экспедиторская компания "Интеко" и транспортно-логистическая компания SWIFT создали компанию-оператора для обеспечения контейнерных перевозок между портом Восточный на Дальнем Востоке России и портовыми городами Поднебесной, сообщили источники издания.

Как отмечается, МИД КНР неоднократно подчеркивал, что Китай выступает против односторонних санкций и продолжает укреплять экономическое и торговое сотрудничество с Россией.