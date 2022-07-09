МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в июне 2022 года вырос на 2,5% в годовом выражении, что оказалось несколько выше ожиданий аналитиков, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР. Власти Китая планируют поддержать автомобильный рынок страны

Эксперты прогнозировали, что рост CPI в июне составит 2,4% против 2,1% в мае.

CPI в городах в июне в годовом выражении вырос на 2,5%, а в сельской местности – на 2,6%. Продовольственные товары в июне подорожали на 2,9%, непродовольственные — на 2,5%, потребительские — на 3,5%, услуги — на 1,7%.

При этом по сравнению с маем цены на продовольственные товары упали на 1,6%, на потребительские – на 0,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,4%, услуги – на 0,2%.

Цены на свежие фрукты в июне в годовом выражении выросли на 19%, на свежие овощи и зелень — на 3,7%, молочная продукция подорожала на 0,9%, яйца — на 6,5%, продукция водного промысла подешевела на 3,3%, цены на мясо упали на 4,7%, свинина подешевела на 6%. Алкоголь подорожал на 1,6%.

Если же сравнивать с показателями мая, то за месяц цены на молочную продукцию выросли на 0,2%, яйца подешевели на 4,3%, овощи и зелень — на 9,2%, фрукты — на 4,5%, продукция водного промысла подешевела на 1,6%, цены на мясо выросли на 1%, свинина подорожала на 2,9%, алкоголь —на 0,4%.

Услуги здравоохранения в июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 0,7%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 2,1%, на транспорт и связь – на 8,5%, на жилье — на 0,8%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в июне в годовом выражении вырос на 6,1% при прогнозе в 6% и против 6,4% месяцем ранее.

По итогам 2021 года инфляция в Китае составила 0,9%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%. Согласно официальному прогнозу, в 2022 году CPI составит около 3%.