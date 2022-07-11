Эксперт отметил, что Турция не планирует отказываться от вступления в БРИКС
Аналитик считает, что Турция не откажется от вступления в БРИКС из-за стремления в Евросоюз
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Турция не намерена воздерживаться от вступления в БРИКС или участия в других восточных форматах сотрудничества, таких как АСЕАН и ШОС, из-за стремления в Евросоюз. Об этом заявил политический аналитик Хасан Селим Озертем.
По словам эксперта, причисление турецкими властями страны к западным цивилизациям не означает ее отказ от участия в других форматах, например, ШОС, АСЕАН или БРИКС.
Озертем подчеркнул, что Анкара планирует продвигать мультилатерализм и мультилатеральную дипломатию со всеми странами мира. Поэтому Турция заинтересовалась в присутствии на заседаниях БРИКС.
https://1prime.ru/world/20220711/837451509.html
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