МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Турция не намерена воздерживаться от вступления в БРИКС или участия в других восточных форматах сотрудничества, таких как АСЕАН и ШОС, из-за стремления в Евросоюз. Об этом заявил политический аналитик Хасан Селим Озертем. Минпромторг поддержал вступление Ирана и Аргентины в БРИКС

По словам эксперта, причисление турецкими властями страны к западным цивилизациям не означает ее отказ от участия в других форматах, например, ШОС, АСЕАН или БРИКС.

Озертем подчеркнул, что Анкара планирует продвигать мультилатерализм и мультилатеральную дипломатию со всеми странами мира. Поэтому Турция заинтересовалась в присутствии на заседаниях БРИКС.