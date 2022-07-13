МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам июня, согласно окончательной оценке, замедлилась до 7,6% в годовом выражении с 7,9% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, и предварительной оценкой.

За июнь потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,1%, что также совпало с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков. В мае рост составил 0,9%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, замедлили рост до 8,2% в годовом выражении с 8,7% месяцем ранее. А за июнь цены снизились на 0,1% после роста на 1,1% месяцем ранее. Показатели также совпали с предварительной оценкой и прогнозом аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.