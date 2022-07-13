МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Работа по зерновому вопросу ведется, она проводится по линии военных, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Источник: российская делегация прибыла на переговоры по зерновому вопросу

"Работа ведется. Она ведется по линии военных. Информация будет предоставляться оттуда по мере необходимости", — уточнил он.

В среду пройдут переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по зерновому вопросу. Как ожидается, они начнутся в полдень. Место проведения мероприятия держится в строжайшем секрете, журналистам запретили проводить любые съемки.

Ранее собеседник агентства рассказал, что обсуждение "зернового вопроса" по отдельности с российской и украинской делегациями прошло в конструктивном русле, надежды на достижение консенсуса высокие.

В ООН уже несколько раз заявляли об угрозе мирового продовольственного кризиса в связи с нехваткой зерна. Запад обвиняет в сложившейся ситуации Россию, которая якобы противодействует поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва такие обвинения категорически отвергает.

Россия уже предложила разминировать подходы к украинским портам, чтобы дать кораблям возможность войти в порт, загрузиться зерном и проследовать в сторону международных вод. Однако четких очертаний плана пока нет, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.