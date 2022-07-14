МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия формирует позицию на представленные Европейской комиссией (ЕК) разъяснения по калининградскому транзиту, заявили в российском МИД.

Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.

МИД России, а также власти Калининградской области сообщили, что ознакомятся с обнародованным документом, прежде чем делать какие-либо выводы.

Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.