МИД: Россия формирует позицию на разъяснения ЕК по транзиту в Калининград
МИД заявил, что Россия формирует позицию на разъяснения Еврокомиссии по транзиту в Калининград
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Россия формирует позицию на представленные Европейской комиссией (ЕК) разъяснения по калининградскому транзиту, заявили в российском МИД.
Европейская комиссия в среду опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининградскую область санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.
МИД России, а также власти Калининградской области сообщили, что ознакомятся с обнародованным документом, прежде чем делать какие-либо выводы.
Литва объявила о прекращении с 18 июня железнодорожного транзита в Калининград товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока. В Кремле подобные действия назвали незаконными и пообещали дать ответ на действия Вильнюса, если вопрос не будет решен дипломатическим путем.
https://1prime.ru/world/20220714/837480365.html
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