МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Bild подвергли критике политику федерального канцлера Олафа Шольца и бундестага.

Причина — обсуждение нового материала газеты, в котором говорилось о том, что в Германии поднимут налог на выбросы углекислого газа. Foreign Policy: худший энергетический кошмар Европы начал сбываться

"Наше правительство провалилось по всем фронтам и его деятельность приносит только вред населению!", — написал пользователь с ником kadettler55.

"Партия "Зеленых" — это настоящий "союз лицемеров", и его главари — Шольц и Хабек", — отметил юзер Armin_Paula.

"Нужно требовать отставки федерального правительства. Его правление принесло нам только хаос", —заявил jisi26.

"То есть население Германии должно молчать, пока их страна не замерзнет окончательно, и все это только для того, чтобы удовлетворить амбиции наших властей в борьбе с Путиным?", — возмутился другой пользователь.

"Мы все так уже устали от этого канцлера! Шольц должен как можно скорее уйти в отставку", — соглашаются читатели.

В начале июня канцлер Германии Олаф Шольц призвал граждан страны настраиваться на то, что сложная экономическая ситуация, связанная с инфляцией, высокой стоимостью на энергию и дефицитом товаров из-за сбоев в цепочках поставок, в обозримом будущем вряд ли изменится. Он подчеркнул, что немецкие власти уже приняли ряд мер, направленных на снижение бремени инфляции и высоких цен на энергетику для потребителей и компаний.