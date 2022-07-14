Европейской экономике предсказали существенное замедление
Еврокомиссия спрогнозировала ощутимое замедление экономического роста в ЕС во втором полугодии
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Экономический рост в Евросоюзе ощутимо замедлится во втором полугодии 2022 года, следует из сообщения Еврокомиссии в Twitter.
"Экономический рост заметно замедлится во второй половине этого года, но получит больше силы в 2023 году", — говорится в сообщении.
Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе сохранила оценку роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 2,7%, но понизила на следующий год до 1,5% с 2,3%. В 2021 году рост экономики ЕС составил 5,4%.
https://1prime.ru/world/20220714/837487146.html
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