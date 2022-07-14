БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Экономический рост в Евросоюзе ощутимо замедлится во втором полугодии 2022 года, следует из сообщения Еврокомиссии в Twitter. Еврокомиссия резко повысила оценку инфляции в ЕС

"Экономический рост заметно замедлится во второй половине этого года, но получит больше силы в 2023 году", — говорится в сообщении.

Еврокомиссия в летнем экономическом прогнозе сохранила оценку роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 2,7%, но понизила на следующий год до 1,5% с 2,3%. В 2021 году рост экономики ЕС составил 5,4%.