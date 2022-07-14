Эксперт оценила последствия присоеднения Египта к БРИКС
Эксперт отметила возможность давления США на Египет из-за вступления страны в БРИКС
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. США не повлияют на решимость Египта и ряда других арабских стран присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх.
По словам эксперта, Египет и другие арабские страны выразили желание вступить в БРИКС. Организация рассматривается как эффективная, альтернативная Западу экономическая система.
США определенно будет оказывать давление на государства в связи с этим решением, отмечает аш-Шейх.
Ранее сообщалось, что Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет и Аргентина приняли решение присоединиться к БРИКС.
https://1prime.ru/world/20220714/837491456.html
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