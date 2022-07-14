МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. США не повлияют на решимость Египта и ряда других арабских стран присоединиться к БРИКС. Об этом рассказала РИА Новости профессор политологии факультета экономики и политики Каирского университета Нурхан аш-Шейх. В Совфеде предложили создать новую валюту для взаиморасчетов внутри БРИКС

По словам эксперта, Египет и другие арабские страны выразили желание вступить в БРИКС. Организация рассматривается как эффективная, альтернативная Западу экономическая система.

США определенно будет оказывать давление на государства в связи с этим решением, отмечает аш-Шейх.

Ранее сообщалось, что Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет и Аргентина приняли решение присоединиться к БРИКС.