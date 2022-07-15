Власти Японии объявили о проведении саммита G7 в 2023 году в Хиросиме
Власти Японии официально объявили о проведении саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая 2023 года
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии приняло решение о проведении саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая 2023 года, об этом на пресс-конференции в пятницу объявил министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.
"Сегодня на заседании правительств принято решение о проведении саммита G7 19-21 мая 2023 года в Хиросиме. Министерство иностранных дел сделает все возможное для подготовки саммита. Для этого сегодня при секретариате министра иностранных дел создан офис, только что он был открыт в присутствии премьер-министра Фумио Кисиды", — сказал Хаяси.
Премьер Японии Фумио Кисида в мае на двусторонней встрече с президентом США Джо Байденом объявил, что саммит G7 в 2023 году пройдет в Хиросиме. Однако официального решения правительства не было.
Семья Кисиды происходит из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.
https://1prime.ru/world/20220715/837495036.html
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