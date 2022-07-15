МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Согласно прогнозу опрошенных Reuters экономистов, годовой темп базовой инфляции в Японии в июне третий месяц подряд превышал установленный центральным банком целевой уровень 2%, что стало признаком усиления давления на экономику со стороны высоких затрат на сырьевые товары и ослабления иены. Японское правительство обеспокоилось быстрым ослаблением иены

Также ожидается, что выходящие на следующей неделе данные покажут очень существенный годовой рост импорта в июне, что должно обусловить большое отрицательное сальдо торгового баланса.

По прогнозу экономистов, базовый индекс потребительских цен (Core CPI), при расчете которого не учитываются волатильные цены на свежие продовольственные товары, но учитываются цены на энергоносители, по сравнению с июнем прошлого года вырос на 2,2%, и темп роста был максимальным с марта 2015 года.

Выход данных по инфляции ожидается 21 июля в 23.30 по Гринвичу, то есть после завершения заседания Банка Японии, на котором он, вероятно, повысит прогноз по инфляции, но оставит в силе свою крайне мягкую политику. Власти Японии объявили о проведении саммита G7 в 2023 году в Хиросиме

Экономисты ожидают, что в июне по сравнению с июнем прошлого года импорт в Японию вырос на 45,7%, а экспорт из нее — на 17,5%.

"Дефицит торгового баланса сохранится в результате большой стоимости импорта за счет высоких цен на сырьевые товары и слабости иены", — считает экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Кента Маруяма. Иена торгуется на минимальных уровнях за 24 года.

В результате роста импорта дефицит торгового баланса, видимо, увеличился в июне до 1,510 трлн иен (10,86 млрд долларов США).

Данные по внешней торговле выйдут 20 июля, в 23.50 по Гринвичу.