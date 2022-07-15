МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Санкции, вводимые западными государствами, влияют на российско-китайскую торговлю и ведут к разлому глобальной торговой архитектуры, заявил РИА Новости временный поверенный в делах России в Китае Иван Желоховцев. Косачев назвал санкции США причиной глобальных проблем с продовольствием

"Весомым фактором, влияющим на российско-китайский товарооборот, стали западные санкции", — сказал он.

При этом поиск надежных альтернативных торговых схем может занять длительное время, отметил дипломат. "В моменте и российские, и китайские предприятия вынуждены перестраиваться, что находит отражение в цифрах товарооборота", — подчеркнул Желоховцев.

По словам временного поверенного, Россия и Китай хотят развивать двустороннее взаимодействие, обеспечиваемое "реальным наполнением", а не разгоняемой США инфляцией.

"Хотелось бы обратить внимание, что наши страны заинтересованы в качественном, интенсивном развитии двустороннего взаимодействия, которое будет обеспечиваться реальным наполнением, а не за счет разгона инфляции на международных рынках неумелыми действиями США и их союзников", — сказал дипломат. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" продолжает расти

Как отметили в российском посольстве, товарооборот двух стран может достичь по итогам этого года 200 миллиардов долларов, особенно если цены на товары минеральной группы продолжат расти. "Важно отметить, что российский экспорт в Китай не ограничивается энергосырьем, мы развиваем и другие товарные направления, одно из наших главных достижений — поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции", — подчеркнул Желоховцев.

Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая за первое полугодие 2022 года вырос на 27,2% и составил 80,675 миллиарда долларов. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 29,55 миллиарда долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года на 2,1%, поставки из РФ в КНР выросли на 48,2%, составив 51,125 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.