ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Китайская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на снижение темпов роста во втором квартале, поэтому следует уверенно двигаться к цели по росту ВВП в 5,5% по итогам года, обозначенной властями, заявил РИА Новости старший научный сотрудник института финансовых исследований "Синту" Фу Ифу. Юань упал до двухлетнего минимума на слабой статистике по Китаю

ВВП Китая во втором квартале показал необычайно низкие темпы роста – всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В первом квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам первого полугодия ВВП Китая продемонстрировал рост в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.

"Несмотря на то, что экономика Китая в первой половине года действительно столкнулась с целым рядом вызовов и неудач, на данный момент ситуация поменялась к лучшему благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки внутри страны", — заявил Фу Ифу. Он отметил, что китайская экономика в последние два месяца неуклонно восстанавливалась.

Аналитик добавил, что установленная властями цель по ВВП на 2022 год в 5,5% довольно высока, и давление на пути к достижению этой цели по-прежнему велико. "Но я полагаю, что китайская экономика в целом и ее устойчивость все еще чрезвычайно сильны", — считает Фу Ифу. Кроме того, основы экономики, будь то промышленность, цепочки поставок или другие аспекты, сформированы и имеют большой потенциал. Все эти факторы, уточнил он — вкупе с крупнейшим в мире внутренним рынком — являются "причиной устойчивости и уверенности китайской экономики". Обнародованы данные о росте ВВП Китая

Отвечая на вопрос о том, стоит ли руководству страны скорректировать годовую цель по ВВП, учитывая не самые позитивные полугодовые показатели, Фу Ифу отметил, что в Китае "крайне велико пространство для политического контроля и регулирования, то есть возможности для маневрирования значительны, поэтому я считаю, что мы должны уверенно двигаться к цели в 5,5%".

ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.