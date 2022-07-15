Эксперт Ифу: китайская экономика остается устойчивой, несмотря на замедление темпов ее роста
ПЕКИН, 15 июл — ПРАЙМ. Китайская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на снижение темпов роста во втором квартале, поэтому следует уверенно двигаться к цели по росту ВВП в 5,5% по итогам года, обозначенной властями, заявил РИА Новости старший научный сотрудник института финансовых исследований "Синту" Фу Ифу.
ВВП Китая во втором квартале показал необычайно низкие темпы роста – всего 0,4%, что стало следствием двухмесячного локдауна в Шанхае и усиления коронавирусных ограничений в других регионах страны, перебоев в производственном секторе, логистике и туризме. В первом квартале показатель вырос на 4,8%. По итогам первого полугодия ВВП Китая продемонстрировал рост в 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Власти ожидают, что темпы роста ВВП Китая в 2022 году составят около 5,5%.
"Несмотря на то, что экономика Китая в первой половине года действительно столкнулась с целым рядом вызовов и неудач, на данный момент ситуация поменялась к лучшему благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки внутри страны", — заявил Фу Ифу. Он отметил, что китайская экономика в последние два месяца неуклонно восстанавливалась.
Аналитик добавил, что установленная властями цель по ВВП на 2022 год в 5,5% довольно высока, и давление на пути к достижению этой цели по-прежнему велико. "Но я полагаю, что китайская экономика в целом и ее устойчивость все еще чрезвычайно сильны", — считает Фу Ифу. Кроме того, основы экономики, будь то промышленность, цепочки поставок или другие аспекты, сформированы и имеют большой потенциал. Все эти факторы, уточнил он — вкупе с крупнейшим в мире внутренним рынком — являются "причиной устойчивости и уверенности китайской экономики".
Отвечая на вопрос о том, стоит ли руководству страны скорректировать годовую цель по ВВП, учитывая не самые позитивные полугодовые показатели, Фу Ифу отметил, что в Китае "крайне велико пространство для политического контроля и регулирования, то есть возможности для маневрирования значительны, поэтому я считаю, что мы должны уверенно двигаться к цели в 5,5%".
ВВП Китая по итогам 2021 года, несмотря на многочисленные локальные вспышки коронавирусной инфекции, проблемы на рынке недвижимости и энергетический кризис, вырос на 8,1% по сравнению с 2020 годом, что оказалось выше официального прогноза в 6%.
https://1prime.ru/world/20220715/837503625.html