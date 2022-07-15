МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Москва в качестве ответной меры вводит санкции в отношении 384 членов палаты парламента Японии и запрещает им въезд в Россию, говорится в сообщении российского МИД. ЕК планирует продлить антироссийские санкции до конца января 2023 года

"В связи с введением в апреле с.г. Правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля с.г. въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии", — следует из заявления министерства.

Как отмечается в сообщении, попавшие в стоп-лист парламентарии заняли недружественную антироссийскую позицию и выступают с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте спецоперации на Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.