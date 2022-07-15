Россия запретила въезд членам японского правительства
МИД России запретил въезд 384 членам японского парламента в качестве ответа на санкции
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Москва в качестве ответной меры вводит санкции в отношении 384 членов палаты парламента Японии и запрещает им въезд в Россию, говорится в сообщении российского МИД.
"В связи с введением в апреле с.г. Правительством Японии персональных санкций в отношении многочисленной группы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации принято решение запретить с 14 июля с.г. въезд в Россию 384 членам Палаты представителей Парламента Японии", — следует из заявления министерства.
Как отмечается в сообщении, попавшие в стоп-лист парламентарии заняли недружественную антироссийскую позицию и выступают с безосновательными обвинениями в адрес России в контексте спецоперации на Украине.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по "демилитаризации и денацификации Украины".
За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.
https://1prime.ru/world/20220715/837504184.html
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