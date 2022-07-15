МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Реальные доходы британцев могут упасть на 6,2% (1750 фунтов стерлингов) в течение следующих двух лет, это станет самым низким показателем среди стран "Большой семерки", говорится в пресс-релизе Британского конгресса тред-юнионов (TUC), опубликованном в пятницу на сайте организации. В Норвегии испугались, что цены на энергию могут "взлететь до небес"

"Постоянно обещая (создать) экономику с высокими доходами, консерваторы отправили Британию на самое дно по росту зарплаты", — приводятся в пресс-релизе слова генерального секретаря TUC Фрэнсиса О'Грейди.

Как отмечается в сообщении, британцы страдают от самого продолжительного и резкого сокращения доходов за всю современную историю. Только в этом году реальные доходы жителей Великобритании упадут на 3,3%, в то время как в Италии, второй стране с худшей экономикой в G7, общее снижение доходов на два года составит 3,8%.

Сравнение с другими странами G7 показывает, что реальные доходы населения в Великобритании продолжат падать и в следующем году, в то время как во Франции, США и Японии они начнут постепенно увеличиваться, отмечается в документе.

В своём отчете организация также подчеркивает, что ушедший в отставку премьер-министр Борис Джонсон и экс-глава министерства финансов Риши Сунак неоднократно обещали увеличить доходы населения в прошлом году, однако ситуация только усугубилась. Глава Shell предрек Европе тяжелую зиму из-за цен на энергию

По мнению TUC, приоритетным вопросом для следующего премьер-министра должен стоять вопрос увеличения заработной платы во всех секторах экономики. Эксперты призвали значительно увеличить минимальную заработную плату, увеличить зарплату работников государственного сектора в соответствии с уровнем инфляции и увеличить единые социальные выплаты до 80% от минимального размера оплаты труда.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%.

Исследование TUC представляет собой анализ данных, приведенных Организацией экономического сотрудничества и развития, говорится на сайте.