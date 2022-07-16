МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Западным политикам пора протрезветь, ведь антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим, уровень инфляции в Западной Европе достиг к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, заявил РИА Новости председатель комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Максим Топилин.

"Да, западные политики изгаляются как могут. Злоба прямо-таки застит им глаза. Хотя пора и протрезветь. Ведь все эти антироссийские санкции уже начинают больно бить по ним самим",- сказал он.

"Инфляция в Западной Европе достигла к настоящему времени небывалого за последние 40 лет уровня, цены на энергию, продукты выросли до такой степени, что большинство граждан ЕС, по сообщениям их СМИ, к осени не смогут позволить себе самое необходимое", — рассказал Топилин.

По словам председателя комитета ГД, вводя все новые и новые санкции, "западные политики стреляют уже не только себе в ногу, но, кажется, вот-вот выстрелят и в голову". "Впрочем, для меня ничего странного в этом по большому счету нет", — добавил он. В Госдуме заявили о необходимости кардинальной перестройки экономики

Собеседник агентства отметил, что "давно убедился в некомпетентности руководителей западных стран, по крайней мере тех, с кем довелось общаться".

"В бытность министром труда и социальной защиты РФ я часто встречался со своими западными коллегами на самых разных мероприятиях — и в рамках G8, и G20. Так вот уже тогда я с удивлением осознал, что ни с одним из западных министров невозможно было вести серьезный профессиональный разговор. Каждый из них был просто-напросто не в теме! Что ни спросишь, только начнешь уходить в конкретику — он тут же обращается то к помощнику, то к эксперту", — заметил председатель комитета ГД по экономической политике.

"Мы к такому не привыкли. У нас все устроено по-другому. Каждый наш министр обязан быть погружен во все детали того хозяйства, за которое он отвечает. Когда докладываешь, допустим, на совещаниях в правительстве, у премьера или его замов, тебя выкручивают до кишок", — заключил Топилин.

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