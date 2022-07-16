МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. США антироссийскими санкциями подталкивают Европу в пропасть, из которой можно никогда не выбраться, считает замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. СМИ: Путину удалось "сломать" Запад

"Опять происходит зомбирование Европы. В конце 30-х годов их зомбировал Гитлер, вовлекая в крестовый поход против России. Сейчас это пытаются сделать американцы", — написал он в телеграм.

Сенатор отметил, что ЕС сейчас готовит очередной пакет санкций, при этом всем уже стало понятно, что эти меры не остановят Россию.

"Неужели европейцы не понимают, что США подталкивают их в пропасть, из которой можно не выбраться уже никогда. Остановитесь европейцы, вы же разумные люди", — заключил он. В Китае высмеяли санкционную политику Байдена

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.