Тони Блэр заявил об окончании эпохи господства Запада
Тони Блэр заявил о конце господства Запада из-за конфликта на Украине и укрепления Китая
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Эра западного политического и экономического господства подходит к концу в связи с ситуацией вокруг Украины и становлением Китая как "второй сверхдержавы" в мире, заявил в интервью хорватскому порталу Index бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр.
"Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада", — констатировал экс-премьер.
По его словам, Запад уже не может ожидать соблюдения международных норм великими державами, а самые масштабные геополитические изменения в ХХI веке произойдут из-за Китая, а не России. В действиях же Китая, считает Блэр, Запад уже не может быть уверен, как прежде.
https://1prime.ru/world/20220717/837512069.html
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