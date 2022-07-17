МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Эра западного политического и экономического господства подходит к концу в связи с ситуацией вокруг Украины и становлением Китая как "второй сверхдержавы" в мире, заявил в интервью хорватскому порталу Index бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. The Times: Британия может начать покупать топливо у России в обход санкций



"Мы приближаемся к концу политического и экономического господства Запада", — констатировал экс-премьер.

По его словам, Запад уже не может ожидать соблюдения международных норм великими державами, а самые масштабные геополитические изменения в ХХI веке произойдут из-за Китая, а не России. В действиях же Китая, считает Блэр, Запад уже не может быть уверен, как прежде.