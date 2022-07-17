МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Третье заседание министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20", проходящее в Индонезии 15-16 июля 2022 года, закончилось без итогового коммюнике, сообщает пресс-служба Минфина РФ. Страны G20 будут активнее работать в сфере продовольственной безопасности

"Несмотря на усилия председательствующей стороны, встреча глав министерств финансов стран завершилась без принятия итогового коммюнике", — говорится в сообщении.

Российскую Федерацию представляла делегация в составе Минфина России и Банка России.

Участники "большой двадцатки" встретились, чтобы обсудить пути решения глобальных экономических проблем, прежде всего, вызванных геополитической ситуацией и санкциями против России, исторически высокой инфляцией, резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также ужесточением финансовых условий для развивающихся стран.

Со своей стороны, делегация РФ в своем выступлении отметила, что санкции приводят в конечном счете к фрагментации мировой финансовой системы. При этом, как отметили российские представители, причиной текущей инфляции является ограниченное предложение и несоответствие между денежно-кредитными и налогово-бюджетными стимулами, о чем Россия заявляла на "двадцатке" еще в 2021 году, когда многие страны расценивали всплеск инфляции как временный.

Однако, несмотря на то, что большинство стран согласились с необходимостью снятия всех ограничений для нормального функционирования глобального рынка удобрений и продовольствия, встреча закончилась без итогового коммюнике.

По итогу встречи страны "двадцатки" договорились продолжить взаимодействия, преодолевая разногласия, реагировать на глобальные вызовы и содействовать странам с низким уровнем доходов.