МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пока страны Запада вводят санкции против России, БРИКС развивает проекты по углублению экономической интеграции для усиления стран-членов. Об этом пишет испанская газета Rebelión. Аргентина надеется на быстрое вступление в БРИКС, заявил российский посол

В течение 14 лет БРИКС процветал, базируясь на принципах взаимной поддержки и выгодного для всех сторон сотрудничества, отметил председатель КНР Си Цзыньпин.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что участники организации углубляют ваимовыгодное сотрудничество в широком спектре областей, касающихся глобальных и региональных проблем. Значимость БРИКС на мировой арене усиливается с каждым годом, добавил российский лидер.

Как сообщает Rebelión, в то время, как страны коллективного Запада продолжают усиливать санкционный режим, Россия укрепляет торгово-экономическое сотрудничество с партнерами по БРИКС, наращивает экспорт энергоносителей в Индию и Китай, договаривается об открытии индийских магазинов на своей территории и импорте китайских автомобилей.

Кроме того, издание подчеркивает желание Аргентины и Ирана присоединиться к организации.

БРИКС обладает огромным потенциалом для серьезного соперничества с США и Европой и создания многополярного мирового порядка, заключает Rebelión.