МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Европа больше других страдает от бездумных антироссийских санкций, к тому же опустошает свои арсеналы, поставляя оружие Киеву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров заявил, что России намерена продвигать объединительную повестку

"Европа, "построенная" Вашингтоном на антироссийском фронте, больше других страдает от бездумных санкций, опустошает свои арсеналы, поставляя вооружения Киеву (не требуя отчета о том, кто его потом контролирует и куда оно попадает), освобождая свой рынок для последующих закупок продукции военно-промышленного комплекса США и дорогого американского СПГ вместо доступного российского газа", — написал Лавров в статье для "Известий".

Он подчеркнул, что подобные тенденции вкупе с практическим слиянием ЕС с НАТО делают пока еще звучащие разговоры о "стратегической автономии" Евросоюза не более чем спектаклем.

"Все уже поняли: внешняя политика "коллективного Запада" — это "театр одного актера". Причем она последовательно ведет к поиску все новых театров военных действий", — добавил Лавров.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.