МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что введенные против России санкции Евросоюза, связанные с спецоперацией на Украине, не будут отменены в случае установления мира на "условиях, навязанных Россией", несмотря на то что многие граждане ФРГ страдают от высоких цены на бензин и продукты. Шольц признал, что дефицит энергоносителей в Германии затянется на годы

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, нам было ясно с самого начала. Нам также ясно, что в случае мира на условиях, навязанных Россией, ни одна из этих санкций не будет отменена", — написал Шольц в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Шольца, уже сейчас многие граждане ФРГ страдают от таких последствий, как высокие цены на бензин и продукты питания, многие "с тревогой" смотрят на счета за электроэнергию и топливо. "Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша. Нам понадобится большая выдержка", — отметил немецкий канцлер.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

Главы МИД ЕС 18 июля будут обсуждать санкции против России, а также помощь Украине. Новые меры, как ожидается, могут включать ограничения на импорт российского золота и новые индивидуальные санкции. Источник в ЕС сообщал журналистам, что при обсуждении главами МИД союза 18 июля санкций против России речь пойдет не о новом пакете санкций, а об усилении и налаживании действия существующих мер.