МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Промышленная экономика КНР в первом полугодии испытала шок из-за кризиса на Украине и пандемии, однако благодаря своевременным мерам властей постепенно смогла стабилизироваться, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель министерства промышленности и информатизации КНР Тянь Юйлун. СМИ: возможное противостояние Запада и Китая навредит мировой экономике

"В первой половине этого года промышленная экономика нашей страны столкнулась с достаточно сложными и серьезными как внутренними, так и внешними условиями, и все стороны приложили значительные усилия для содействия устойчивому росту экономики", — заявил Тянь Юйлун, отвечая на вопрос, как пандемия и кризис на Украине повлияли на промышленное производство в Китае в первом полугодии.

Он отметил, что в первые два месяца года промышленная экономика превзошла ожидания по росту, однако уже в марте испытала внезапный удар, возникла сильная волатильность, в ответ на это власти приняли комплекс мер по стабилизации отрасли и экономического роста.

"В целом, в первом полугодии промышленная экономика Китая выдержала шок и давление, выдержала испытания, но достигнутые результаты дались непросто… Мы уверены, что тенденция стабилизации и восстановления промышленной экономики не изменится", — указал он.

Вместе с тем, по его словам, власти страны отчетливо осознают, что на данный момент внешнее и внутреннее давление все еще довольно велико, в частности, замедление темпов роста мировой экономики и высокая инфляция неизбежно повлияют на торговый спрос, стабильность глобальных цепочек поставок и цены на сырьевые товары, поэтому давление, с которым сталкивается экономика страны, особенно во второй половине года, все еще относительно велико.