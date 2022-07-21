МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Санкции Великобритании против российского золота и планируемые меры в отношении угля и нефти бьют в первую очередь по европейцам и экономике Европы, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Великобритания введет запрет на импорт российского золота 21 июля

"Британия и ЕС, вводя санкции, стараются еще больше нанести вред своим экономикам и населению самой Европы", — рассказал он РИА Новости.

Эксперт подчеркнул, что самые значимые ограничения были введены в рамках первых пакетов. Антонов отметил, что Россия уже не поставляет золото в Британию, поскольку Москву отрезали от лондонского золотого хаба еще весной. Экспорт российского угля также не был большим, и санкции в отношении этого энергоресурса "никого не удивили", заявил он. При этом переключить поставки российского угля на других потребителей будет непросто, поскольку это может привести к росту транспортных издержек и, как следствие, снижению объемов добычи, подчеркнул аналитик.

По его мнению, европейские политики руководствуются принципом "создай проблему и решай ее за большие деньги", поэтому они не станут снимать антироссийские санкции.

"Иными словами, пусть населению Европы будет плохо, а себе повысим зарплату, чтобы справиться с инфляцией", — заключил эксперт.

Ранее в четверг Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, в также заявила о планах по запрету на ввоз из России нефти и угля.