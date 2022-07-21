МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Пока официальные власти Польши активно продвигают антироссийскую повестку, многие жители страны, особенно те, кто живет на границе с Калининградской областью, не разделяют точки зрения политиков и жалуются на тяжелую жизнь, пишет Balkan Insight. Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия обеспокоены идеей снизить спрос на газ

Поляки не скрывают, что без российских покупателей и бизнес-партнеров денег становится значительно меньше и им приходится тяжело.

Если раньше у северного польского города Бранево преимуществом близость к границе с российским полуанклавом Калининградом была огромным плюсом, то после решения официальной Варшавы закрыть границу и ввести эмбарго на российский уголь ситуация резко изменилась.

Совсем недавно наполненные российским углем вагоны круглый год и днем и ночью, выстраивались в длинные очереди на разгрузку в перегрузочных терминалах Бранево, а сейчас эти площадки полупусты и только небольшие запасы топлива ждут, чтобы их забрали последние несколько клиентов.

Весь промышленный комплекс, который был направлен на работу с импортируемым углем, простаивает. В Польше обвинили Германию в попытке получить накопленный газ страны

"В истории нашей компании бывали спады. Но никогда еще не было так плохо", — рассказал изданию генеральный директор одного из терминалов Бранево — компании Polfrost Дариуш Левко. Он отметил, что порядка 70% объемов всех грузов, проходящих через перевалочный пункт города, составлял российский уголь.

Например, в 2020 году больше всего потребляющая угля страна Евросоюза, коей является Польша, 72% от всего угольного импорта получила от российских партнеров. Кризис в Бранево начался после решения Варшавы в начале апреля текущего года наложить эмбарго на уголь и другие товары из России в качестве ответной меры на спецоперацию. Бизнес встал перед выбором: или сокращать сотрудников, или сильно резать зарплаты. "Мы смогли сохранить около 95% нашей команды, но нам пришлось сократить заработную плату на 30%. Конечно, Украине нужно помочь, но почему бы нам в первую очередь не подумать о себе?", — рассуждает собеседник издания.

На сегодняшний день, когда жители польского города с выстроенной стабильной экономикой видят быстро растущие цены в магазинах, счета за электроэнергию и ставки по ипотечным кредитам, то они вспоминают времена, когда решение о перекрытии границ еще не было принято. Терминалы, работающие на разгрузку российского угля, обеспечивали горожан стабильными рабочими местами и высокими зарплатами. Был и другой любимый у поляков способ выгодать от сотрудничества с Россией: в Калининград ездили за дешевым автомобильным топливом. Сейчас предприниматели в Бранево возмутились: раньше россияне тратили в городе кучу денег, покупая производимые в Польше товары и продукты. Сейчас, когда прибыль стремительно утекает сквозь пальцы, польские компании считают, что ситуацию необходимо вернуть в прежнее русло.