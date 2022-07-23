ТОКИО, 23 июл — ПРАЙМ. Япония приветствует четырехстороннее соглашение по возобновлению поставок зерна и считает его важным шагом к разрешению глобального продовольственного кризиса, сообщается в комментарии министра иностранных дел страны Ёсимасы Хаяси. В ООН раскрыли условия "продуктовой сделки"

"Многие аспекты еще представит прояснить до действительного возобновления экспорта зерновых, но это является важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса", — говорится в заявлении.

По словам Министра, Токио будет "пристально следить" за реализацией сделки и надеется, что все участники соглашения оперативно предпримут шаги, необходимые для скорейшего возобновления экспорта.

Россия в пятницу подписала соглашения с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, который и подписал соответствующие документы. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Украина также подписала договор с Турцией и ООН.