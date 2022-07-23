ООН, 23 июл — ПРАЙМ. Совместному координационному комитету (СКК) предстоит определить ширину буферной зоны вокруг коридора для вывоза украинского зерна, сообщил РИА Новости заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

"Я не знаю, это еще предстоит определить Совместному координационному комитету, когда он будет основан в ближайшие пару дней", — сказал он.

Гриффитс уточнил, что размер буферной зоны может составить одну милю или пять миль с каждой стороны морского коридора. СКК решит, какая из дистанций обеспечит безопасный проход судов в Черном море.

Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.