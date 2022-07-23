Совместный координационный комитет определит размер буферной зоны для вывоза украинского зерна
ООН, 23 июл — ПРАЙМ. Совместному координационному комитету (СКК) предстоит определить ширину буферной зоны вокруг коридора для вывоза украинского зерна, сообщил РИА Новости заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Я не знаю, это еще предстоит определить Совместному координационному комитету, когда он будет основан в ближайшие пару дней", — сказал он.
Гриффитс уточнил, что размер буферной зоны может составить одну милю или пять миль с каждой стороны морского коридора. СКК решит, какая из дистанций обеспечит безопасный проход судов в Черном море.
Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.
Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.
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