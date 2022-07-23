ООН, 23 июл — ПРАЙМ. Операционные затраты при поставках на международный рынок российского продовольствия и удобрений станут ниже благодаря заключению "продуктовой сделки", считает генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

"Я предвижу, что операционные издержки снизятся", — заявила она РИА новости.

По словам Гринспен, сейчас на стоимость продукции влияют трудности с доставкой, страхованием, оплатой, грузоперевозками. Согласно подсчетам ЮНКТАД, около 50% роста цен на зерновые связаны с издержками на транспорт и логистику.

Благодаря достигнутому в Стамбуле соглашению все эти препятствия смягчатся, поток российских товаров на внешние рынки увеличится и цены снизятся, отметила генсек.

Кроме того, Гринспен сообщила о создании в ООН рабочей группы, которая сфокусируется на взаимодействии с партнерами в Европе, США и России для устранения существующих препятствий в экспорте удобрений и продовольствия.

Она также отметила, что западные страны не давали гарантий, что не будут мешать экспорту зерна и удобрений из России — речь идет о добрых намерениях сторон.

"О нет, это акт по укреплению доверия. Нет никаких гарантий, есть только усилия доброй воли и приверженность всех сторон, чтобы эта (схема) действовала… Но мы видим достаточно признаков того, что это то, чего хотят все", — сказала генсек ЮНКТАД.

Россия в пятницу подписала соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра (СКК), в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.