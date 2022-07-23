АЛМА-АТА, 23 июл — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским дал положительную оценку подписанию соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и содействию вывоза украинского зерна. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

"Президент Казахстана высказал положительную оценку достигнутого в Турции при содействии ООН трехстороннего соглашения по экспорту украинского зерна", — сообщается в пресс-релизе.

Как уточняется, лидеры двух государств в пятницу обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Инициатором переговоров выступила украинская сторона.

Кроме того, Токаев подтвердил принципиальную позицию Казахстана в вопросе дипломатического разрешения конфликта вокруг Украины.

Россия в пятницу подписала соглашения с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, который и подписал соответствующие документы. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Украина также подписала договор с Турцией и ООН.