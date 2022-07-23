CТАМБУЛ, 23 июл — ПРАЙМ. "Продуктовая сделка", заключенная в Стамбуле, будет способствовать снижению мировых цен на продовольственные товары, считает глава Ассоциации поставщиков зерновых культур Турции Гюльфем Эрен. В ООН ждут роста поставок российских продуктов и удобрений на мировые рынки

"В случае организации безопасных поставок зерна из портов Украины и РФ, мировые цены, и без того имеющие тенденцию к снижению, начнут падать еще быстрее", — заявила она в беседе с агентством Anadolu.

Эксперт напомнила, что Россия и Украина являются одними из ключевых производителей зерновых в мире. По результатам 2021 года Россия произвела 76 миллионов тонн зерна, Украина – 32 миллиона тонн. В 2022 году этот показатель достигнет 88 миллионов тонн для России, однако на Украине производство не превысит 20 миллионов тонн в связи с текущими событиями, отметила она.

По словам Эрен, ситуация вокруг Украины негативно сказалась в первую очередь на основных покупателях украинского зерна, таких как страны Африки и Ближнего Востока. Глава ассоциации подчеркнула, что эти государства столкнулись с серьезным ростом цен на зерно, однако стамбульское соглашение позволит устранить проблемы в логистике, что поспособствует снижению цен.

Россия в пятницу подписала соглашения с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. Российскую сторону представлял министр обороны Сергей Шойгу, который и подписал соответствующие документы. Кроме того, в мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. Украина также подписала договор с Турцией и ООН.