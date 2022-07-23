МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден боится, что российский лидер Владимир Путин начнет странам Запада диктовать "условия игры", говорится в статье обозревателя New York Post Дугласа Мюррея.

По мнению автора, президенты РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин сейчас практически взяли под свой контроль внешнюю политику Белого дома.

"После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия", — пишет Мюррей.

Это положение, в которое попал Вашингтон на мировой арене, в первую очередь обусловлено страхом президента США перед тем, как способен отреагировать на беспрецедентные экономические санкции Путин.

"Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина", — пишет обозреватель и добавляет, что российский ответ, вероятно, будет разрушительнее действовать на американскую экономику.

Также автор обратил внимание на независимую политику Китая. Поднебесная в сложившейся ситуации не считается с мнением Североатлантического альянса (НАТО), что тоже беспокоит жильцов Белого дома.

New York Post указывает на провальность санкционного давления на Россию. "Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России и поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители", — добавляет автор.