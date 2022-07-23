БУДАПЕШТ, 23 июл — ПРАЙМ. Накопленные проблемы западного мира выльются к 2030 году в серьезный кризис, который затронет США и Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгерский премьер заявил об экономическом кризисе в Европе из-за санкций

"Мы должны подготовиться к 2030 году. На наш взгляд, это самый важный горизонт. К тому времени накопятся проблемы западного мира. В США будет очень серьезный кризис… В европейских странах почти неизбежен экономический спад, который также может вызвать политические бури", — предупредил он в ходе выступления в Румынии.

Премьер призвал Венгрию готовиться заранее, избегать миграции, глобального минимального налога, запастись дипломатической, экономической, интеллектуальной и военной силой, чтобы стать "успешным локальным исключением" в глобальном кризисе.

Орбан напомнил, что стране удалось почти не пострадать от событий 2010 и 2020 годов и даже выйти из них "сильнее, чем когда в него входили".

Ранее политик заявил, что антироссийские санкции почти не нанесли вреда Москве, однако Европа лишилась уже четырех правительств, оказавшись в политическом и экономическом кризисе.

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